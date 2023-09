Sonic Frontiers The Final Horizon dévoile une nouvelle vidéo

Publié le Lundi 18 septembre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Alors on danse ?

On vous le rappelle, The Final Horizon est une nouvelle mise à jour gratuite qui sera disponible le 28 septembre pour le jeu Sonic Frontiers.Cette mise à jour permettra d'incarner Tails, Amy et Knuckles.SEGA a diffusé une nouvelle vidéo présentant des musiques inédites de Sonic Frontiers. Cette vidéo est un mélange des trois thèmes de chapitre originaux et inédits pour Amy, Knuckles et Tails par le compositeur original du jeu, Tomoya OhtaniLe jeu, quant à lui, est déjà disponible sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.