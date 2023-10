Kingdom Eighties arrive sur consoles et mobile

Publié le Mercredi 4 octobre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Devenez un partenaire particulier

C'est le 16 octobre que débarquera le jeu Kingdom Eighties sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et mobiles (iOS et Android).Développé par Fury Studios et édité par Raw Fury, le jeu est déjà sorti sur PC fin juin. C'est une ode à la Culture Pop des 80's.Il s'agit d'un mélange de jeu solo à base de microstratégie et de gestion simple. Il se déroule dans les années 80, ambiance Stranger Things, avec des gosses en vélo et des téléphones filaires. Vous incarnez Chef, un jeune homme qui devra s'allier avec d'autres potes qui prendront le rôle du Champion, de la Bricoleuse et du Mage.Le but va être de défendre votre ville contre une invasion de Rapaces, créatures mystérieuses qui veulent s'emparer du trésor de votre famille, la Couronne de la Création.