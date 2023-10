- Gérez une entreprise de transport maritime dans SeaOrama: World of Shipping

Publié le Mardi 3 octobre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Amoco Cadiz, part II

SeaOrama: World of Shipping est un jeu développé par Hidden Tower Studios et édité par PID Games qui sortira sur Steam , à une date inconnue pour le moment.Ce que l'on sait, par contre, c'est que durant le Steam Next Fest, une démo sera proposée. Elle sera accessible du 9 au 16 octobre prochain.Le jeu, quant à lui, vous place dans la peau d'un gestionnaire d'une entreprise de transports maritimes.Vous allez devoir transporter toutes sortes de marchandises, avec toutes sortes de navires, établir les routes, évaluer les coûts, discuter des contrats...90 ports sont inclus dans le jeu.