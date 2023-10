- Hairdresser Simulator s'offre une démo

Publié le Mardi 3 octobre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Devenez coiffeur !

Hairdresser simulator est un jeu qui ne va pas couper les cheveux en 4, mais en beaucoup plus. Il va vous plonger dans la peau d'un coiffeur...Mais vous n'allez pas seulement prendre soin de vos clients et satisfaire leurs demandes les plus connes en matière capillaire, parce que franchement, il suffit de sortir dans la rue pour se rendre compte qu'aujourd'hui, la honte est devenue une notion extrêmement subjective et que chez certain, c'est même une notion qu'ils ont oublié de prendre en compte, mais vous devrez aussi gérer votre salon, l'équiper, l'améliorer...Une démo sera disponible du 9 au 16 octobre dans le cadre du Steam Next Fest. Le jeu, lui, sortira début 2024 sur Steam En attendant, une nouvelle vidéo a été mise en ligne.