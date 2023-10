Trepang² est sorti sur consoles

Publié le Mardi 3 octobre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Pang pang pang, ça fait tri pang

Sorti juste avant les grandes vacances sur PC, Trepang² est désormais disponible sur PS5 et Xbox Series. On vous rappelle qu'il s'agit d'un FPS au rythme très soutenu, qui se veut un hommage aux jeux des années 2000 où l'on se contentait de tout défourailler, et peu importe le scénario.Développé par Trepang Studios et édité par Team17 Digital, le jeu vous entraîne dans une histoire de monde violent, dirigé d'une main de fer par des multinationales, et un super soldat amélioré, récemment évadé d'un site clandestin du gouvernement, qui va les combattre.Les développeurs annoncent du 60 images par seconde, à déguster sur une bande-son hard rock.