Anthology of Fear arrive sur Xbox

Publié le Lundi 2 octobre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Mercredi sort Anthology of Fear sur Xbox One et Xbox Series. Le jeu est déjà sorti sur PC et Nintendo Switch. Il arrivera sur PS4 et PS5 plus tard dans l'année.Développé par OhDeer Studio, Anthology of Fear est un jeu d'horreur en vue subjective dans lequel vous allez enquêter sur la disparition de Nathan, votre frère. Une enquête qui va vous mener à travers de nombreuses dimensions...Le jeu devrait offrir entre 3 et 5 heures de durée de vie seulement. Il sera vendu à petit prix.