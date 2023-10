Gangs of Sherwood est repoussé

Publié le Lundi 2 octobre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Robin est perdu dans les bois

Développé par le studio Appeal et édité par Nacon, Gangs of Sherwood était prévu pour le 19 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Il faudra quelques semaines supplémentaires au studio pour terminer son jeu, si bien qu'il est désormais annoncé pour le 2 novembre.Une démo sera proposée sur Steam pour tester le jeu, du 5 au 16 octobre.Dans Gangs of Sherwood, vous pourrez incarner Robin, Frère Tuck, Petit Jean et Marianne. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure coopératif qui s'inspire (très) librement de la légende de Robin des Bois.Il sera jouable, bien évidemment, en coop.Une nouvelle bande-annonce a été diffusée.