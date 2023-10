Fate Samurai/Remnant est disponible

Publié le Lundi 2 octobre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Fate to grey ?

Fate/Samurai Remnant est un jeu développé par le studio Omega Force et édité par Koei Tecmo. Il vient de sortir sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Il s'inscrit dans la longue série aux nombreuses ramifications "Fate".Le jeu se déroule dans le Japon de la p^ériode Edo. Les Masters et leur esprit héroïque, appelé Servant, se sont affrontés tout au long des siècles pour gagner le Saint Graal, capable de réaliser n'importe lequel de leur souhait. Alors que plusieurs années se sont écoulées depuis le dernier grand combat, 7 Masters et leur Sevant sont sur le point d'entrer en guerre. Miyamoto Iori, un jeune Master qui a étudié le style de sabre de Niten Ichiryu, accompagné de son Servant appelé Saber, va tenter de tirer son épingle du jeu.Une bande-annonce de lancement a été mise en ligne.