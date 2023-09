(TEST) EA Sports FC 24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 29 septembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Simple demi

C'est aujourd'hui le jour où il y a le plus d'absentéisme dans les collèges, les lycées et les facs. Peut-être même dans les entreprises.Et ça n'a rien à voir avec la date du 29 septembre, fêtes des saints, qu'ils soient Michel, Gabriel ou Raphaël, ni avec le fait que ce soit la journée mondiale du coeur.C'est juste que FIFA 24 est sorti. Et même s'il ne s'appelle plus FIFA, ça reste une journée où tout le monde sèche pour jouer.