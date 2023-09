- Monolith: Requiem of the Ancients s'offre une démo

Publié le Vendredi 29 septembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

T'as vu ma grosse épée ?

Pour rappel, Monoltih : Requiem of the Ancients est un jeu développé par C2 Game Studio, de type action-aventure et combat en vue extérieure (TPS), prévu pour une sortie courant 2024. Il sortira sur PC et consoles, sans plus de précision quant aux plateformes sur lesquelles il sera publié.Monolith vous entraîne dans une aventure à la recherche des secrets d'une civilisation disparue.Vous allez devoir explorer des ruines de plusieurs mondes et faire face aux créatures mystiques qui vous barreront la route.Pas de date de sortie précide, mais une démo, désormais disponible, sur Steam. Essayez-la et dites-nous ce que vous avez pensé sur jeu.