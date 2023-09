Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits d'octobre

Publié le Vendredi 29 septembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Mbof

GRUNND [Amazon Games App] - 5 octobre

Ghostwire: Tokyo [Epic Games Store] - 5 octobre

The Coma 2: Vicious Sisters - Deluxe Edition [GOG Code] – 12 octobre

Monster Prom 2: Monster Camp [GOG Code] – 12 octobre

The Textorcist [GOG Code] – 19 octobre

Golden Light [Epic Games Store] – 19 octobre

Super Adventure Hand [Amazon Games App] - 26 octobre

Asphalt 9 : Legends

Call of Duty : Warzone et Modern Warfare 2

Dead by Daylight

Diablo IV

Roblox

Pokémon GO

World of Warcraft

VALORANT

Quelques bons petits trucsComme chaque mois, Amazon Prime Gaming vous offre des jeux gratuits. A récupérer si vous êtes abonnés Amazon Prime, et uniquement si vous êtes abonnés, bien entendu.Il faut cliquer sur "récupérer le jeu" dans votre compte Amazon Prime Gaming, et vous les garderez tant que vous resterez abonné.Voici les jeux offerts pour le mois d'octobre :Les joueurs peuvent également récupérer du contenu sur :Et bien d'autres encore...