- Lords of the Fallen, 8 minutes de gameplay

Publié le Vendredi 29 septembre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Si t'es tombé, relève-toi

Lords of the Fallen est un action-RPG prévu pour sortir le 13 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. On vous en parle régulièrement, du fait des nombreuses vidéos qui sortent sur le jeu. Il est signé Hexworks, le studio de CI Games.Il s'agit d'un reboot du jeu éponyme sorti en 2014 qui vous emmènera dans xiom, le royaume des vivants, et Umbral, le royaume des morts. Ces deux royaumes ont chacun leur propre ambiance, leurs propres ennemis, leurs propres personnages et surtout, demandent une façon différente de jouer et d'aborder les combats.Une nouvelle vidéo de 8 minutes vient de sortir sur le jeu :