Une démo pour Capes est disponible sur Steam

Publié le Jeudi 28 septembre 2023 à 11:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Fans de super-héros voici votre démo

Pour rappel, Capes se promet être un jeu tactique au tour-par-tour où l'on mène un petit groupe de super-héros contre un gouvernement de super-villains dans une gigantesque ville cyberpunk. Ce n'est pas sans nous rappeler XCOM 2, perle incontournable de Fireaxis, autant dans l'histoire que les mécaniques majeures et le style graphique. Une similarité positive et à laquelle semble s'ajouter des spécificités uniques... Vous pouvez aller tester sa démo sur Steam pour vous faire un avis concret.Pour hyper un peu tout ça et vous mettre dans l'ambiance, Daedalic Entertainment et Spitfire Interactive ont publié le premier épisode de la nouvelle série de vidéos "Meet the Heroes". Un épisode se focus sur un nouveau héros et ses capacités, ce qui est vraiment sympa.Le premier épisode est celui de Facet qui peut faire pousser des éclats de cristal tranchants comme des rasoirs pour se protéger et protéger les autres des attaques ennemies.Capes arrivera début 2024 et sera disponible sur PC, PS4/5, Xbox One/Series et Switch.