Last Train Home, la nouvelle bande-annonce live-action

Publié le Jeudi 28 septembre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Last Train Home est un jeu de stratégie en temps réel (RTS) dans lequel vous incarnerez un commandant devant mener ses troupes à la victoire, mais aussi assurer la survie de ses hommes. Il se déroule durant la Révolution Russe et dévoile plus particulièrement la révolte de la Légion tchécoslovaque.Le jeu est signé du studio tchèque Ashborne Games et sortira sur PC, via Steam L'occasion de découvrir l'une des histoires les plus célèbres du pays, relativement méconnue chez nous.Une nouvelle bande-annonce, mi-live action mi-gameplay, a été mise en ligne.