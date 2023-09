The Creator, la critique du film

Publié le Mercredi 27 septembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

IA vole

La Science-Fiction, Sylvain, il aime ça. Il aime tellement ça qu'on se demande s'il n'a pas dépensé toute ses économies pour une Sex Doll robotisée destinée à égayer sa vie ennuyeuse de célibataire geek.Alors un film qui parle de robots, d'IA ultra développée et, qui plus est, réalisé par un homme qui a dirigé un épisode de Star Wars, sa saga préférée, Sylvain n'a laissé personne d'autre que lui assister à l'avant-première.Et comme on s'y attendait, il a beaucoup aimé The Creator.