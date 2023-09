Publié le Mercredi 27 septembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ecrou du fromager

The Crew Motorfest (PS5) Baten Kaitos I & II HD Remaster (Nintendo Switch) Final Fantasy XVI (PS5) Mortal Kombat I Premium Edition (PS5) The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (Nintendo Switch)

The Crew Motorfest Final Fantasy XVI Mortal Kombat I Premium Edition

Starfield The Crew Motorfest Mortal Kombat I Premium Edition

The Crew Motorfest NBA 2K24 Kobe Bryant Edition Hogwarts Legacy

The Crew Motorfest Hogwarts Legacy FIFA 23

Baten Kaitos I & II HD Remaster The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mario Kart 8 Deluxe

Starfield Constellation Edition Starfield Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition

Cette semaine encore, le SELL nous livre son top des ventes de jeux vidéo en France. Il s’agit de la 37semaine de 2023.Comme chaque semaine d’ailleurs, parce que la France est le pays du fromage, nous l’illustrons l'un deux. Et cette fois-ci, c'est l'Ecrou du fromager qui est à l'honneur., Il s'agit d'un fromage fermier au lait cru de chèvre, à pâte molle et à croûte naturelle et cendrée, fabriqué dans le département de la Manche en Normandie.Cette semaine encore, le top change radicalement avec l'arrivée en force de The Crew Motorfest. Starfield n'aura pas tenu longtemps. Petite déception, toutefois, pour Mortal Kombat I qui n'arrive pas à se hisser sur le podium global. C'est étonnant compte tenu de la popularité de la franchise...