- Paleo Pines, le dino farming simulator est sorti

Publié le Mercredi 27 septembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Mon ami le T-Rex

Paleo Pines est une sorte de mélange entre Harvest Moon et Pokémon, dans lequel vous allez attraper des dinosaures. Il se déroule dans un un monde où il y a des dinosaures qui vont vous aider à cultiver vos légumes, vos fruits...Ils vous permettront par exemple préparer vos champs, vous déplacer... Vous devrez aussi explorer l'île, rencontrer des gens, vous faire des amis, remplir des quêtes, rendre des services...Le jeu est signé Italic Pig et est édité par Modus Games. Il vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.