Phantom Galaxies débarque en accès anticipé gratuit le 2 novembre

Publié le Mardi 26 septembre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Intéressant

Dans Phantom Galaxies, vous incarnez un Mechanized Starfighter. Il s'agit d'un mecha capable de se transformer en vaisseau spatial. Votre but est de Noeterra, votre planète, qui se trouve en plein milieu d'une guerre contre des ennemis venu d'ailleurs.Vous allez donc voyager dans les confins de l'espace pour vous améliorer et participer à des combats.Le jeu est jouable en solo ou en coop. Il sort en accès anticipé le 2 novembre, sur Steam et l'Epic Games Store. Il sera gratuit.