The Creator, encore un extrait du film

Publié le Mardi 26 septembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

On ne les arrête plus...

Le film sort mercredi et la 20th Century Fox met le paquet sur The Creator, sans savoir si c'est parce que le film est vraiment bien - les premiers retours sont plutôt bons - ou s'ils ont peur de perdre de l'argent dessus... en tout cas, c'est du matraquage puisqu'un nouvel extrait a été mis en ligne.Pour rappel, il s'agit du nouveau film de Gareth Edwards à qui l'on doit Monsters en 2010, Godzilla en 2014 et Rogue One : A Star Wars Story en 2016.Le film met à l'écran John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles et Allison Janney.Quant à l'histoire, elle se déroule dans une ambiance SF/post apo et nous plonge dans un monde où les humains luttent contre des IA, dirigées par le Créateur. Un ancien agent des forces spéciales, Joshua, est chargé de traquer et éliminer le Créateur.