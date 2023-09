(TEST) Monster Hunter Now (mobile)

Publié le Lundi 25 septembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

C'est maintenant !

Avant d'intégrer l'équipe de Gamalive, Inès était une petite jeune fille souriante et pétillante, qui passait son temps à s'occuper de ses plantes et s'amuser à faire des compositions dans des pots en verre qu'elle offrait généreusement à tous ses amis.Depuis qu'elle traîne de temps en temps avec nous, elle est toujours aussi petite, mais elle s'amuse à jeter des cailloux sur les chiens et court après les chevaux pour, je cite, "les décapiter".Effectivement, elle a sans doute un peu trop joué à Monster Hunter. Et ça ne va pas s'arranger...