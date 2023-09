- Shuyan Saga est sorti sur consoles !

Publié le Lundi 25 septembre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Le test arrive sous peu

Shuyan Saga est un graphic novel qui est déjà disponible sur PC, Android et IOS depuis 2017. Il vient de sortir sur consoles, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il débarque avec quelques ajouts par rapport aux versions précédentes, ajouts qui sont disponibles via une mise à jour sur PC.L'histoire prend place dans un univers inspiré de la Chine ancienne et des arts martiaux chinois.Shuyan Saga conte l'histoire de Shuyan, une princesse rebelle qui décide de dédier sa vie au Kung-Fu, et de se servir de son art pour stopper la guerre qui ravage les Cinq Royaumes.On est sur le test.