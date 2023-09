- Whateverland, un point'n click peint à la main

Publié le Lundi 25 septembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Inspiré par Tim

Inspiré par les oeuvres de Tim Burton, c'est dire si les références de merde, c'est international, développé par les polonais de Caligari Games et édité par Drageus Games S.A., le jeu Whateverland est un point'n click qui vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, tout ça à la fois.Un jeu non-linéaire, aux graphismes peints à la main, avec de nombreux dialogues, plusieurs fins, et même un système de tour par tour...Une aventure étrange, que vous pourrez triturer comme vous voulez, et qui se montre dans une bande-annonce de lancement :