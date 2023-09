- Une bande-annonce officielle et lâ€™arrivÃ©e dâ€™un test en Alpha FermÃ©e pour Everywhere

Publié le Vendredi 22 septembre 2023 à 11:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

PARTOUT on vous dit

Le studio indépendant Build A Rocket Boy a publié aujourd'hui la bande-annonce officielle d'EVERYWHERE et annonce également l'arrivée d'une Alpha fermée. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur EVERYWHERE.GAME pour réserver votre nom d'utilisateur et peut être faire partie des premiers à y jouer.Dans EVERYWHERE votre imagination sera votre limite (on espère), créer et voyez vos projets prendre vie.Il faut des compétences ? Pas spécialement, sans avoir à coder, vous pouvez créer presque tout ce qu’e vous imaginez : des jeux, des niveaux, des activités, des événements ou même votre propre monde.Comment ? Grâce à ARCADIA, l’outil de conception intégré, gratuit et facile à utiliser.Vous pourrez aussi vous affronter à travers des modes de jeu comme la piste de course ou le combat. Les plus aventureux d'entre vous découvriront de nombreux secrets en explorant et trouveront des portails menant à d'autres mondes.