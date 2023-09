- My Hero Ultra Rumble, un battle royal MHA sort très bientôt

Publié le Vendredi 22 septembre 2023 à 10:45:00 par Julia Bourdin

United States of smaaaash

Visiblement, en ce moment les adaptations d’anime c’est pour moi ! Cette fois-ci, c’est Bandai Namco qui annonce la sortie pour le 28 septembre sur PS4, Xbox One, Switch et PC de My Hero Ultra Rumble, un battle royal basé sur My Hero Academia.Le jeu est déjà disponible en bêta ouverte et vous pouvez d’ores et déjà choisir votre personnage parmi 18 héros ou méchants. Les derniers ayant rejoints le jeu sont Eijiro Kirishima, Momo Yaoyorozu et Ibara Shiozaki. Vous pourrez composer des équipes de trois joueurs et huit d’entre elles s’affronteront simultanément.Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à suivre le compte Twitter du jeu : des cadeaux seront distribués aux joueurs le jour de la sortie en fonction du nombre d’abonnés.A la semaine prochaine pour la sortie officielle !