Days of Doom : un Roguelite au tour par signé Atari

Publié le Vendredi 22 septembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Retour d'un géant ?

Signé Atari, Days of Doom est un roguelite tactique post-apocalyptique, désormais disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X|S, ainsi que sur Atari VCS.Vous allez devoir réunir de nombreux héros pour vous frotter à des hordes de zombies, de goules, de lézards mutants et de pillards.Le but est d'atteindre le Sanctuaire, considéré comme un endroit où ils pourront vivre en paix.Vous devrez aussi pouvoir gérer les ressources de votre équipe.Un jeu inspiré des animés, dans lequel vous allez devoir choisir parmi 8 classes de personnages avec chacun ses caractéristiques spéciales.A découvrir en vidéo.