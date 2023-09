- Unicorn Overlord, le nouveau RPG signÃ© des crÃ©ateurs d'Odin Sphere

Publié le Jeudi 21 septembre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Moi je m'en fous, j'suis une licorne

Nouveau RPG tactique développé par Vanillaware, le studio à qui l'on doit Odin Sphere et Aegis Rim, Unicorn Overlord sera édité par Atlus.Le jeu vous plonge au milieu d'elfes, d'humains et de bêtes monstrueuses, dans une quête pour reprendre votre trône dans un monde Fantasy.Plus de 60 personnages uniques pourront être recrutés dans votre armée.Les développeurs ont mis en ligne une vidéo dévoilant des infos à propos de l’histoire, de l’univers, des personnages et du gameplay.