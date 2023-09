- Hunger Games : La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, la bande-annonce finale

Publié le Jeudi 21 septembre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Aussi alléchant qu'une cystoscopie

Hunger Games : La ballade du lamantin et du perroquet rieur, ou un truc du genre, de toute façon c'est un titre à la con, a mis en ligne sa bande-annonce finale, avant la sortie du film le 15 novembre prochain. Malheureusement, ce jour-là, j'ai un BBQ Aqua-poney, c'est ballot.Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur est un film de Francis Lawrence. Avec Tom Blyth, Rachel Zegler, Viola Davis, Peter Dinklage et Hunter Schafer. Il s'agit d'une préquelle se déroulant 64 ans avant la première saga.Au moins, on échappe à Jennifer Lawrence.