Monolith: Requiem of the Ancients proposera une démo

Publié le Mercredi 20 septembre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

On va l'essayer, d'ailleurs

On vous reparle de Monoltih : Requiem of the Ancients, un jeu développé par C2 Game Studio, jeu d'action-aventure et combat en vue extérieure (TPS) prévu pour une sortie courant 2024.Dans le jeu, vous allez explore différents mondes et devrez faire face aux créatures mystiques qui vous barreront la route, à la recherche des secrets d'une civilisation disparue.Monolith est prévu pour une sortie PC et consoles, sans date précise pour le moment. On sait simplement qu'une démo sort la semaine prochaine sur Steam . Et comme le jeu a l'air chouette, on vous en reparle, donc.