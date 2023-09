Disney dévoile une bande-annonce de sa série Percy Jackson

Publié le Mercredi 20 septembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Moi, clairement, j'ai un lien avec les satyres

A quelques mois des J.O., les olympiens sont à l'honneur dans la série Percy Jackson et les olympiens, et même si ça n'a que peu de rapport, il fallait bien que je fasse la vanne.En tout cas, la série sortira sur Disney + le 20 décembre prochain.8 épisodes la composeront. Avec Percy Jackson (Walker Scobell), Grover Underwood (Aryan Simhadri) et Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) dans les rôles principaux, mais aussi Lin-Manuel Miranda (« Hermès »), Megan Mullally (« Érinyes » aka « Mme Dodds »), Toby Stephens (« Poséidon »), Virginia Kull (« Sally Jackson »), Jason Mantzoukas (« Dionysos » aka « M. D »), Jay Duplass (« Hadès »), Glynn Turman (« Chiron » aka « M. Brunner »), Feu Lance Reddick (« Zeus »), Adam Copeland (« Arès »), Charlie Bushnell (« Luke Castellan »), Dior Goodjohn (« Clarisse La Rue »), Jessica Parker Kennedy (« Méduse »), Olivea Morton (« Nancy Bobofit »), Suzanne Cryer (« Echidna »), Timm Sharp (« Gabe Ugliano »), Timothy Omundson (« Héphaïstos »).Les deux premiers épisodes de Percy Jackson et les olympiens ont été écrits par Rick Riordan et Jon Steinberg et ont été réalisés par James Bobin.