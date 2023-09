Lies of P est sorti

Publié le Mercredi 20 septembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu de nez

Lies of P, le jeu d'action façon Souls-Like avec un héros qui ressemble à l'insipide acteur Timothée Chalamet, vient de sortir sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.Développé par Neowiz, le jeu vous permet d'incarner Pinocchio, appelé P parce que ça fait plus cool (et plus court). Vous allez évoluer dans un monde façon Dark Belle Epoque. P est une marionnette qui évolue dans les rues d'une ville en ruines et qui va devoir faire des choix : mentir la rendra plus humaine mais cela ira avec des inconvénients... Le but est d'ailleurs de retrouver son créateur, Geppetto, disparu dans la sombre cité de Krat, pour espérer devenir humaine.En tout cas, ça a l'air beau.