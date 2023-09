De nouveaux jeux sur le Xbox Game Pass

Publié le Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On a déjà vu mieux...

Lies of P (Cloud, Console, et PC) - Disponible

Party Animals (Cloud et Console) – 20 septembre

Payday 3 (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – 21 septembre

Cocoon (Console et PC) – 29 september

Gotham Knights (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – 3 octobre

The Lamplighter’s League (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – 3 octobre

EA Sports FC 2024: Essai en accès anticipé – 22 septembre

Nouveau Champion de League of Legends : Briar, la faim insatiable – Disponible dès maintenant

EA Sports UFC 4 – Pack combattant et personnalisation

Apex Legends : Charme d’arme Cocktail énergisant

Beacon Pines (Cloud, Console, and PC)

Despot’s Game (Cloud, Console, and PC)

Last Call BBS (PC)

Moonscars (Cloud, Console, and PC)

Outriders (Cloud, Console, and PC)

Prodeus (Cloud, Console, and PC)

Weird West (Cloud, Console, and PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres :Mises à jour et contenus téléchargeablesLes Avantages du Xbox Game Pass UltimateIls nous quittent le 30 septembre