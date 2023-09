(TEST) The Crew Motorfest (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Mardi 19 septembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

En voiture Simone

On vient de me retirer le permis sous prétexte que "non, ça ne se fait pas de donner des grands coups de volant pour choper des mecs sur le trottoir, juste parce qu'ils ont des claquettes-chaussettes".Ce qui prouve qu'on vit bien dans une époque de merde, parce qu'à une époque, on m'aurait donné une médaille.M'en fous, des voitures, j'en conduis encore. Des motos aussi. Et des quads. Et des hors-bords. Et des avions.Merci qui ? Jacq... euh... Ubisoft.