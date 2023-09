- Sugar Shack, un jeu à base de sirop d'érable

Publié le Mardi 19 septembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Tabernacle

Dans Sugar Shake, vous allez devoir faire revivre une vieille cabane à sucre, en la transformant en lieu de vente. Il faudra donc récolter votre sirop d'érable, mais aussi des fruits, des légumes, ramasser des baies... Puis vous allez améliorer la cabane et pouvoir recevoir des voyageurs, leur cuisiner des plats...Développé par MadLife Divertissement et édité par Freedom Games, Sugar Shake est un jeu, on s'en serait douté, inspiré par la culture et l'histoire du Québec.Un jeu tranquille et grand public, à jouer en coop jusqu'à 4. Il vient de sortir sur PC, via Steam