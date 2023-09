- Train Sim World 4, de nouveaux carnets de développeurs

Publié le Mardi 19 septembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

A eux de vous faire préférer le train

Dovetail Games a publié de nouveaux Dev Diaries pour son jeu Train Sim World 4. On vous rappelle au passage que la sortie en accès anticipé du jeu est prévue pour le 26 septembre 2023, sur PC et les consoles Playstation et Xbox.Dans ces deux Dev Diaries, vous pourrez retrouver Lukas, Senior Technical Producer, qui va vous parler du nouveau pays introduit dans cet opus, l'Autriche, ainsi que de la nouvelle locomotive Vectron exclusive à l'édition Deluxe.Vous pourrez aussi retrouver l'équipe audio pour parler de la locomotive Flying Scotsman, et de la locomotive plus moderne LNER Azuma.A eux de vous faire préférer le train.