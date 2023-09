- Terra Alia, un nouveau RPG

Publié le Mardi 19 septembre 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Ta baguette est toute verte

Terra Alia est un nouveau RPG développé par 30 Parallel et édité par Boombox Games. Il vient d'être annoncé pour le 11 octobre sur Nintendo Switch.Orienté JRPG, avec des combats au tour par tour, Terra Alia vous plonge dans un univers qui mélange magie et technologie. Vous incarnez un étudiant de l'école de magie qui doit résoudre le mystère autour de la disparition du doyen, le professeur Esperanto.Le jeu débarque avec un Comics de 24 pages qui vous plongera dans l'histoire... Et un trailer, donc.Le jeu est déjà dispo sur PC, via Steam , depuis plus de deux ans.