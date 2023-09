Wildmender, un jeu pour le climat

Publié le Mercredi 20 septembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Il faut cultiver son jardin

Développé par Muse Games et édité par Kwalee, Wildmender est un jeu destiné à promouvoir la sauvegarde de la forêt tropicale, de sa faune et de sa flore, face à l'activité humaine.Le jeu, familial mais non dénué d'intérêt, sort le 28 septembre sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.Dans Wildmender, vous allez incarner un personnage bien décidé à restaurer la vie dans cet écrin de verdure. Il va falloir vous rendre aux 5 autels des dieux et relancer les cycles de la Nature.Mélange de jeu de survie et de jardinage, Wildmender vous demandera aussi d'explorer les environs et de résoudre des énigmes pour trouver de nouveaux objets.