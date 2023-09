Publié le Mercredi 20 septembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un RPG massif

Développé par SGRA Studio et édité par Nuverse, Dragonheir: Silent Gods est disponible sur PC et mobile. Il s'agit d'un jeu de rôle en monde ouvert, dans un univers Fantasy.Alors qu'un mal draconique a ravagé le monde, vous allez tenter d'en percer les mystères pour mieux le combattre. Vous incarnez un aventurier amnésique, explorant le monde d'Adenthia, et allez même traverser le multivers pour parvenir à vos fins.Le jeu annonce quelques 80 heures de durée de campagne. Vous pourrez recruter des coéquipiers parmi les 200 aventuriers disponibles et créer des groupes de 5 héros.