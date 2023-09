Banishers: Ghosts of New Eden, le nouveau trailer de gameplay

Publié le Mercredi 20 septembre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

On a hâte de le prendre en mains

On vous reparle de Banishers: Ghosts of New Eden, sur lequel on garde un oeil intéressé et qui sortira le 7 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series.On vous rappelle qu'il s'agit d'un action-RPG développé par Don't Nod et édité par Focus Entertainment.Vous y incarnerez un couple chasseur de fantômes. Antea Duarte et Red mac Raith. Mais Antea est morte et c'est un spectre. Vous allez donc devoir combiner les pouvoirs spirituels d'Antea et les armes de Red pour combattre les fantômes. Le but de votre quête est de trouver un moyen de libérer Antea de son sort. Parce que coucher avec un fantôme, c'est froid et ça manque de consistance.Une nouvelle bande-annonce détaillant le gameplay du jeu a été mis en ligne.