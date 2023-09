Tekken 8 en bêta fermée du 20 au 23 octobre

Publié le Mercredi 20 septembre 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Que de violence...

Tekken 8 proposera une bêta fermée du 20 au 23 octobre, sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour y accéder, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Pour ce faire, suivez le lien Les combats en 1v1 seront proposés, en ligne et en crossplatform, mais aussi l'accès au Lounge permettant de communiquer et de créer son avatar.En effet, le jeu proposera un tout nouveau mode de jeu intitulé Arcade Quest dans lequel les joueurs pourront créer leur propre avatar et visiter différentes "arcades" pour y disputer des combats et y faire progresser leur personnage.Tekken 8 sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 26 janvier 2024.19 personnages seront inclus dans ce bêta-test, dont Jin, Kazuya, Jun, Paul, Law, King, Lars, Jack-8, Xiaoyu, Nina, Leroy, Lili, Asuka, Hwoarang, Bryan, Claudio.D'autre part, Azucena, Raven et Feng, viennent d'être annoncés comme personnages du jeu.