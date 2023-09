Diluvian Ultra, un FPS rétro tchèque

Publié le Jeudi 21 septembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Sortez les carnets tchèques

Fulqrum Publishing et Cresthelm Studios sortent le premier chapitre de leur jeu Diluvian Ultra le 28 septembre prochain sur PC. Il s'agit d'un FPS à l'ancienne, qui devrait rendre himmage aux cadors du genre des années 90.Premier chapitre uniquement, à la manière d'un shareware (les vieux se souviennent), les autres arrivant au fil du temps et étant proposés sous forme de DLC, histoire de vous faire payer en plusieurs fois. L'avantage, c'est qu'il vous restera de quoi manger jusqu'à la fin du mois et que si le jeu ne vous plait pas, vous pourrez ne pas les acheter.Vous jouez le prince Atila. Mais pas de cheval : vous venez de vous réveiller de votre stase pour vous rendre compte que votre vaisseau a été repeint pendant votre sommeil. Et pas du meilleur goût : il l'a été avec le sang de votre équipage. Vous allez donc régler le problème.