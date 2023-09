(TEST) Mortal Kombat 1 (PC, Xbox Series, PS5)

Publié le Mercredi 20 septembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Sang pitié

Plus de 30 ans à éclater des tronches, à repeindre les murs avec de l'hémoglobine, à défoncer des joues, à exploser des ratiches, à casser des membres, à enfoncer des cages thoraciques, à arracher des têtes avec les dents...En raison d'un âge qui n'en finit plus d'avancer et une santé qui n'est plus la même qu'à mes vingt ans, on m'a conseillé de plutôt le faire virtuellement.Et pour ça, on m'a collé Mortal Kombat 1 entre les mains.La déception, c'est l'absence d'arrachage de tête avec les dents. Mais pour le reste, tout y est.