Moonstone Island, le jeu de vie et de collection de créatures, est disponible

Publié le Jeudi 21 septembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On va tous les pécho

Présenté comme un simulateur de vie et un jeu de collection de créatures, Moonstone Island est développé par le Studio Supersoft et édité par Raw Fury.Dans un monde où vous pourrez vous promener à travers une centaine d'îles, vous faire des amis, préparer des potions, faire des combats à base de cartes, vous allez incarner un étudiant bien décidé à devenir alchimiste.Entre exploration de donjons, découverte de nouveaux personnages, de nouveaux lieux, de nouveaux objets et... l'envie de niquer (parce que oui, vous pourrez pécho dans le jeu), vous devriez avoir fort à faire.Bonne nouvelle, le jeu vient de sortir sur Steam