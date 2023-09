- Assassin's Creed Mirage : sur quel PC jouer

Publié le Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Va p'têt falloir en acheter un autre...

PC Specifications (All require DirectX 12)

1080p, LOW PRESET, 30 FPS

CPU: Intel Core i7-4790K (Intel Core i5-8400 for Intel Arc with ReBAR)/AMD Ryzen 5 1600

GPU: Intel Arc A380 6GB/NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 570 4GB

RAM: 8GB (dual-channel mode)

OS: Windows 10/11

SSD Storage: 40 GB

1080p, HIGH PRESET, 60 FPS

CPU: Intel Core i7-8700K/AMD Ryzen 5 3600

GPU: Intel Arc A750 8GB/NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB/AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

RAM: 16GB (dual-channel mode)

OS: Windows 10/11

SSD Storage: 40 GB

Assassin's Creed Mirage sortira le 5 octobre. Ça va venir très vite. Il est attendu sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et sur PC. Le jeu est d'ores et déjà en précommande.Le jeu est développé par Ubisoft Bordeaux, le studio à l'origine du DLC Assassin's Creed Valhalla : La colère des druides.Assassin's Creed Mirage vous emmène au IXème siècle, à Madīnat as-Salām, puisque c'est l'ancien nom de la ville de Bagdad, dans la peau de Basim Ibn Is'haq, un voleur de rue. Il rejoindra les assassins dans la forteresse d'Alamut, là où l'Histoire (la vraie) des assassins a ses racines et fut la source d'inspiration de la saga.Les confiigurations PC nécessaire et recommandée ont été dévoilées.