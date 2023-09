- Sonic Superstars : Trio of Trouble, une vidÃ©o inÃ©dite

Publié le Jeudi 21 septembre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Les triplettes de la belle ville

Sonic Superstars est déjà disponible à la précommande, et sortira sur PC et consoles le 17 octobre 2023. Sega a dévoilé une nouvelle vidéo baptisée "Trio of Trouble" ce qui peut se traduire par "3 personnes pas très nettes". Si, si, j'ai utilisé le même traducteur que pour les titres de films.En tout cas, cette vidéo prologue au jeu se focalise sur Fang the Hunter, mais aussi le Dr Eggman et Trip.Pour rappel, le jeu vous envoie à Green Hill Zone et d'autres mondes connus de l'univers de Sonic en coopération locale jusqu'à trois amis.Un mode combat sera aussi disponible et il permettra de réunir jusqu'à 4 joueurs en local et 8 en ligne.