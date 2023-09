- Persona 3 Reload, une nouvelle vidÃ©o

Publié le Jeudi 21 septembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Vincent approuve

Persona 3 Reload est développé par P Studio, et co-édité par Sega et Atlus. Il s'agit du remake de Persona 3 et il est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il sortira début 2024.Dans ce RPG, le joueur devra gérer la vie quotidienne d'un étudiant transféré dans une nouvelle ville, qui découvrira une heure "cachée" entre un jour et le suivant. Quelles sortes de secrets renferme-t-elle ? Et bien si vous avez déjà joué au jeu, vous savez. Sinon il faudra attendre.Une nouvelle vidéo présente les nouveaux antagonistes, qui font partie d'un groupe nommé Strega. De nouvelles scènes et missions seront ajoutées au jeu original.Notre ami Vincent est déjà sur les rangs et attend le test avec impatience.