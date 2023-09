- Bang-On Balls: Chronicles, un jeu qui fout les boules

Publié le Jeudi 21 septembre 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Mais en bien

Bang-On Balls : Chronicles sort sur PC, PlayStation, Xbox et Switch le 5 octobre 2023. Le jeu est signé du studio polonais Exit Plan Games et édité par Untold Tales.Pour info, il est déjà disponible en accès anticipé.Dans le jeu, il y a plein de boules. Et un monde ouvert à parcourir avec des combats, de la plateforme, de la personnalisation de personnages et une expérience de chasse au trésor.C'est ce monde ouvert qui est au coeur de la nouvelle vidéo du jeu, qui vient de sortir.