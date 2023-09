- Fantastic Haven arrivera l’année prochaine !

Publié le Vendredi 22 septembre 2023 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Hihihi des licornes !

Goblinz Publishing et Piece of Cake Fabulous, un studio français, viennent d’annoncer Fantastic Heaven, un jeu de gestion de refuge pour créatures fantastiques !Le jeu se déroule dans un univers où la magie disparait peu à peu au profit de la technologie, et la chasse des créatures magiques se fait de plus en plus fréquente. En tant qu’Ancien, vous aurez pour mission de restaurer l’équilibre en sauvant les créatures fantastiques mais aussi en usant de diplomatie et d’enseignement pour convaincre les peuples de vivre en harmonie avec.Le cœur du jeu sera la gestion de votre refuge. Chaque créature a des besoins spécifiques en termes d’écosystème et de cohabitation avec les autres créatures. Un peu comme dans les jeux de gestion Jurassic Park. Il vous faudra donc construire et améliorer les bâtiments nécessaires tout au long de la partie avec pour but ultime de réintroduire chaque créature soignée dans la nature.Mais ce ne sera pas la seule chose à faire, en effet pour trouver des points d’intérêt, des ressources ou tout simplement de nouvelles créatures dans le besoin vous devrez envoyer vos mages découvrir la carte du monde. Mais certains peuples se montreront hostiles et vous devrez interagir soigneusement avec eux pour tenter de restaurer l’équilibre.Fantastic Heaven est prévu sur PC l’année prochaine (les consoles arriveront plus tard) et vous pourrez soutenir le jeu sur Kickstarter très bientôt !