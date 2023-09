- Le jeu de plateforme en 3D coopératif Paperman : Adventure Delivered est disponible

Publié le Vendredi 22 septembre 2023 à 11:15:00 par Julia Bourdin

C’est dangereux d’être facteur

Paperman, qui peut lancer des enveloppes et se téléporter à courte distance

Express, qui est le plus rapide

Carl, qui est très costaud et peut déplacer de gros objets

Scrolly, qui peut planer et créer des petits courants d’air

Secret Item Games vient d’annoncer la sortie de son nouveau jeu, Paperman : Adventure Delivered, sur PC, Switch, PS4 et PS5. Des versions physiques sont d’ailleurs disponibles pour les consoles.Inspiré par les jeux de plateforme en 3D typés « collectathon », ce jeu vous invite à explorer des mondes colorés à la recherche du courrier perdu, volé par un dragon avare. Vous pourrez jouer jusqu’à 4 en coop locale (seulement à 2 sur PS4 et Switch) et incarner 4 personnages différents entre lesquels vous pourrez switcher au moment opportun :Cela devrait vous occuper un bon moment car des centaines d’objets collectionnables sont à découvrir, parfois cachés derrière des puzzles et des plateformes invisibles.