- Le rÃ©sumÃ© du RGG Direct de SEGA

Publié le Vendredi 22 septembre 2023 à 11:50:32 par Mohammed Yassine Azzouzi

La première occidentale

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Like a Dragon: Infinite Wealth











Pour Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, pas de grosse annonce mis à part que l'artiste hip-hop basé à Atlanta J.I.D et le musicien japonais Yojiro Noda collaborent avec SEGA pour composer "Katatoki", le thème musical de cet opus qui sortira le 9 novembre 2023.

La première émission occidentale de Ryu Ga Gotoku (RGG) Studio vient de conclure, et des nouveaux titres ont été présentés :Like a Dragon: Infinite Wealth propose un système de combat et un gameplay amélioré favorisant la vitesse et la stratégie. En effet tout le groupe jouable a désormais une liberté totale de mouvement lors des combats, vous pouvez ainsi vous positionner, ainsi que vos alliés, de manière stratégique pour une efficacité maximale.La sortie de Like a Dragon: Infinite Wealth est fixée au 26 novembre 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Les précommandes sont désormais possibles pour les éditions physiques et numériques de Like a Dragon: Infinite Wealth, y compris en version Standard, Deluxe et Ultimate.