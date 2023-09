- Tamarak Trail, le carnet de développeurs

Publié le Lundi 25 septembre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Du caviar ?

Tamarak Trail est un mélange de différents genres de jeu, à savoir qu'il inclut une mécanique de dés, un deck building et des éléments de roguelite.Il est développé par Yarrow Games. Le jeu se déroule dans le folklore canadien, et vous propose d'incarner un membre de la Loge de l'Esturgeon, une société secrète destinée à lutter contre une entité maléfique ayant corrompu le Sentier de Tamarak.Il est prévu sur PC, dans le courant de l'année. Un nouveau devlog dévoilant les monstres a été mis en ligne. Vous pouvez le retrouver à cette adresse. Il détaille toutes les bestioles que vous allez croiser, et combattre.Un carnet de développeurs vient de sortir.